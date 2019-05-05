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المؤتمر نت - الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد على محسن - تصوير - جميل الجعدبي

الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بشهر رمضان
الأحد, 05-مايو-2019
المؤتمرنت -
الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بشهر رمضان
رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ المناضل صادق أمين ابو راس، ونواب رئيس المؤتمر، عبر فيها عن تهانيه باسمه شخصياً ونيابة عن جميع قيادي وكوادر المؤتمر الشعبي العام بكل أطره التنظيمية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ،

كما بعث الامين العام ببرقيات تهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم إلى اعضاء اللجنة العامة، ورؤساء واعضاء الهيئات الوزارية والبرلمانية والشوروية وإلى جميع قيادي وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والمديريات ورؤساء الهيئات التنظيمية والتنفيذية بالمحافظات،

وفي البرقيات عبر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن ، عن خالص تهانيه الحارة ومباركته لهم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،

متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، ولكافة أبناء شعبنا ووطنا الغالي وأمتنا العربية والإسلامية بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار، وعلى شعبنا ووطننا الغالي بالامن والاستقرار والمزيد من ىالانتصارات والثبات ورباطة الجأش في مواجهة التحدّيات والمخاطر التي تُحاك ضد الوطن والشعب والمؤتمر الشعبي العام،

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد كل شهداء الوطن برحمته ومغفرته ورضوانه، " وأن يجعلنا جميعاً ممن شملتهم رحمة الله ومغفرته والعتق من النار".








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