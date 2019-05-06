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المؤتمر نت - لزم التوضيح للجميع بأن المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف واضح ومواقفه واضحة تجاه اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية، وكان من أوائل المباركين لاجتماع اللجنة الدائمة ومؤيدين ومباركين للمخرجات والقرارات

توضيح هام من فرع المؤتمر بمحافظة الجوف
الإثنين, 06-مايو-2019
المؤتمرنت -
توضيح هام من فرع المؤتمر بمحافظة الجوف
اصدر فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف توضيحا هاما ينشر ( المؤتمرنت) فيما يلي نصه :

بيان

صرح مصدر مسئول في فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف أنه لا يوجد لدى فرع المؤتمر بالمحافظة أي صفحة رسمية على الفيس بوك أو تويتر أو أي موقع تواصل اجتماعي ، وأن الصفحة التي نشرت بيان يوم 3/5/2019م يعارض اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية ويعارض موقفنا الواضح تجاه مباركتنا وتأييدنا لاجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية، مما يدل بل يؤكد على أن الصفحة مزوره ولا تمت لفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف بأي صلة،
وأن البيان الصادر عن الصفحة لا يعبر عن قيادة وقواعد وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف.
لذا..
لزم التوضيح للجميع بأن المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف واضح ومواقفه واضحة تجاه اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية، وكان من أوائل المباركين لاجتماع اللجنة الدائمة ومؤيدين ومباركين للمخرجات والقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية.
والله الموفق،،،،

صادر عن قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف








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