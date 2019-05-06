المؤتمرنت -

خروقات مستمرة للغزاة والمرتزقة في الحديدة

كثف الغزاة والمرتزقة خروقاتهم لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين واحتراق عدد من المنازل.



وأكد مصدر أمني استشهاد مواطن بقناصة الغزاة والمرتزقة شرق مديرية حيس، مبيناً أن قصفاً مدفعياً للغزاة والمرتزقة استهدف منازل المواطنين في شارع الشهداء بمدينة الحديدة ما أدى إلى إصابة عدد منهم.



وذكر المصدر أن الغزاة والمرتزقة قصفوا مطار الحديدة بأكثر من 17 قذيفة مدفعية ومختلف الرشاشات، واستهدفوا كلية الهندسة بالرشاشات المتوسطة، كما قصفوا بكثافة بالرشاشات المتوسطة مناطق متفرقة بالقرب من فندق القمة وبالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون حارة الضبياني واتجاه فندق الإتحاد وأحد المنازل في منطقة 7 يوليو السكنية.



وأشار المصدر إلى أن الغزاة والمرتزقة قصفوا بـ72 قذيفة مزارع وممتلكات المواطنين جنوب وغرب مدينة التحيتا، واستهدفوا مدينة الدريهمي المحاصرة بالمدفعية والعيارات الرشاشة.



وقال المصدر إن منزلين في مدينة الدريهمي احترقا نتيجة قصف قوى العدوان بالمدفعية والعيارات الرشاشة، وقصفت قوى العدوان بأكثر من 46 صاروخ كاتيوشا و 44 قذيفة هاون و 20 قذيفة كمندوز منازل وممتلكات المواطنين في قريتي الزعفران ومحل الشيخ بمديرية الدريهمي.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان السعودي شن غارتين على منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران.