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أخبار
المؤتمر نت - لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون بكمائن وكسر زحوفات وعمليات هجومية على مواقعهم، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعاتهم ما أسفرعن تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد

مصرع وجرح عشرات المرتزقة وتدمير آلياتهم
الإثنين, 06-مايو-2019
المؤتمرنت -
مصرع وجرح عشرات المرتزقة وتدمير آلياتهم
لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون بكمائن وكسر زحوفات وعمليات هجومية على مواقعهم، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعاتهم ما أسفرعن تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة أكثر من 15 مرتزقاً بقصف مدفعي استهدف تجمعاً لهم في صحراء الأجاشر قبالة نجران, وتم تفجير آلية لهم في الصحراء نفسها ومصرع من كانوا على متنها.

وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً للمرتزقة في الشرفة بنجران استمر لعدة ساعات بمشاركة طيران الحربي والاستطلاع وأسفر عن مقتل وجرح عدد منهم , كما قتل وجرح أكثر من 46 مرتزقاً بكمين استهدفهم بالأجاشر.

وأشار المصدر الى أن 14 مرتزقاً لقوا مصرعهم بعمليات قنص قبالة منفذ علب و منطقة مجازة بقطاع عسير, في حين دكت المدفعية تجمعات آخرى لهم قبالة المنفذ موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

وفي عسير كذلك أفشل الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للمرتزقة السعودي في الربوعة ما أدى الى مقتل وجرح عدد منهم, وتم تدمير رشاش عيار 23 في المنطقة ذاتها.

ولفت المصدر الى قنص خمسة من مرتزقة الجيش السعودي شرق جبل الدود بقطاع جيزان.

وأوضح المصدر أنه تم استهداف مواقع للمرتزقة في مفرق الوازعية وجبهة أبعر بمحافظة تعز بعمليتين هجوميتين أسفرتا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم واغتنام اسلحة، ولقي مرتزق مصرعه أثناء محاولته الاستطلاع مواقع الجيش واللجان الشعبية في الكدحة.

وأفاد المصدر أن عددا من المرتزقة لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بكمين محكم لوحدة الهندسة في جبهة القعيف بالظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف , كما قتل وجرح عدد من المرتزقة بعملية أغارة على مواقعهم في وادي شواق بالساقية.

وفي المحافظة ذاتها نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في معسكر السلان بالغيل سبقها تمشيط مدفعي مكثف وأسفرت عن تكبيدهم خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

ووفقاً للمصدر تم قنص أربعة جنود سودانيين وإعطاب رشاش عيار 12.7شمال صحراء ميدي بمحافظة حجة , فيما قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة شرق جبل النار محققة اصابات مباشرة.








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