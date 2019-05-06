الإثنين, 06-مايو-2019 الساعة: 08:51 م - آخر تحديث: 08:36 م (36: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
في‮ ‬ذكرى‮ ‬جريمة‮ ‬دار‮ ‬الرئاسة‮ ‬الإرهابية
بقلم:صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
أبو‮ ‬راس‮ .. ‬شخصية‮ ‬الإجتماع‮ ‬المؤتمري
يحيى نوري
ماذا‮ ‬لو؟‮ ‬
حياة‮ ‬إبراهيم‮
أبوراس‮.. ‬والصادقون‮ ‬معه‮ ‬
‬عبدالملك‮ ‬المروني
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - رفعت قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق امين ابوراس، وكافة قيادات المؤتمر، بمناسبة شهر رمضان المبارك، فيما يلي نصها

مؤتمريو صنعاء يهنئون ابوراس بشهر رمضان
الإثنين, 06-مايو-2019
المؤتمرنت -
مؤتمريو صنعاء يهنئون ابوراس بشهر رمضان
رفعت قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق امين ابوراس، وكافة قيادات المؤتمر، بمناسبة شهر رمضان المبارك، فيما يلي نصها:

الاخ رئيس المؤتمرالشعبى
الاخوة النواب
الاخ الأمين العام
الاخوة الأمنا المساعدين
الاخوة أعضاء اللجنة العامه
الاخوة أعضاء اللجنة الدئمة الرئيسية والمحليه المحترمين جميعآ

يطيب لنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أن نتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك 1440 سائلا المولي عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة وعافية ومحبه وتسامح وسلام والفة بين المؤتمريين وجميع القوى الوطنيه وان يوحد صفهم وان يصلح الشأن ويزيد فى صمودهم فى وجه الأعداء والمعتدين انه سميع مجيب.

وفقكم الله إلى مافيه الخير والسداد ومصلحة البلاد والعباد ونكرر مباركتنا بنجاح اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية وان تكون المخرجات بداية مرحله جديده لمواصلة العمل الوطنى فى شتى المجالات التى يتطلع اليها كل المؤتمريين وجميع ابنا الشعب اليمنى قاطبة وان يحقق النصر المبين على الأعداء والمعتدين انه سميع مجيب.

إخوانكم
رئيس وأعضاء قيادة فرع المؤتمر محافظة صنعاء وفروع المديريات والدوائر
2019/5/5








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: أصالة تتهم أنغام بـ"الغدر وخربان البيوت"
رياضة: أرسنال يقع في كمين برايتون
عربي ودولي: 41 قتيلاً بحادث حريق طائرة ركاب روسية
أخبار: البعث العربي الاشتراكي يشيد بتماسك المؤتمر وإلتئام لجنته الدائمة
أخبار: التربية تعلن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة
أخبار: استهداف مواقع وتجمعات المرتزقة بعدة جبهات
أخبار: بيان هام للمواطنين من شركة النفط اليمنية
أخبار: بوارج العدوان تقصف حجة
أخبار: المبعوث الأممي مارتن غريفيث يصل صنعاء
أخبار: العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة
أخبار: العواضي يبارك انعقاد ومخرجات اللجنة الدائمة
أخبار: اليمن : الاثنين أول أيام شهر رمضان
أخبار: برلمانية المؤتمر تبارك قرارات اللجنة الدائمة
أخبار: فيديو.. فوز اليمني ياسين بلقب(الزمن الجميل)
أخبار: (التصحيح): قرارات دائمة المؤتمر حكيمة
أخبار: هيئة المؤتمر الوزارية تبارك قرارات الدائمة
أخبار: مباركات مؤتمرية بقرارات دائمة المؤتمر
أخبار: اشادات تنظيمية بديمقراطية المؤتمر
اقتصاد: هبوط أسعار الذهب لأدنى مستوياتها
أخبار: يحيى صالح: قرارات الدائمة تؤكد ريادة المؤتمر
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ السودي
أخبار: مؤتمريو إب وذمار يؤيدون قرارات الدائمة
أخبار: مؤتمريو عمران وريمة يباركون قرارات الدائمة
أخبار: مؤتمريو صنعاء وحجة: قرارات الدورة تاريخية
أخبار: مباركات مؤتمرية بإنتخاب أحمد على والزوكا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019