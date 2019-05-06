المؤتمرنت -

مؤتمريو صنعاء يهنئون ابوراس بشهر رمضان

رفعت قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق امين ابوراس، وكافة قيادات المؤتمر، بمناسبة شهر رمضان المبارك، فيما يلي نصها:



الاخ رئيس المؤتمرالشعبى

الاخوة النواب

الاخ الأمين العام

الاخوة الأمنا المساعدين

الاخوة أعضاء اللجنة العامه

الاخوة أعضاء اللجنة الدئمة الرئيسية والمحليه المحترمين جميعآ



يطيب لنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أن نتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك 1440 سائلا المولي عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة وعافية ومحبه وتسامح وسلام والفة بين المؤتمريين وجميع القوى الوطنيه وان يوحد صفهم وان يصلح الشأن ويزيد فى صمودهم فى وجه الأعداء والمعتدين انه سميع مجيب.



وفقكم الله إلى مافيه الخير والسداد ومصلحة البلاد والعباد ونكرر مباركتنا بنجاح اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية وان تكون المخرجات بداية مرحله جديده لمواصلة العمل الوطنى فى شتى المجالات التى يتطلع اليها كل المؤتمريين وجميع ابنا الشعب اليمنى قاطبة وان يحقق النصر المبين على الأعداء والمعتدين انه سميع مجيب.



إخوانكم

رئيس وأعضاء قيادة فرع المؤتمر محافظة صنعاء وفروع المديريات والدوائر

2019/5/5