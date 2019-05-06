المؤتمرنت -

اعلان جديد من شركة النفط اليمنية

أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم الاثنين عن وصول سفينة تحمل أكثر من 11 ألف طن من الديزل إلى غاطس ميناء الحديدة يوم أمس الأحد.



وأوضحت الشركة في بيان لها أن السفينة عمير التي تحمل 11 ألفاً و 561 طناً من الديزل وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة بعد احتجازها من قبل تحالف العدوان ومرتزقته لمدة 15 يوماً.



وأشار البيان إلى أن هذه السفينة تعد ثاني سفينة تصل إلى الميناء من السفن التسع التي تم الإعلان عن التصريح بدخولها مؤخرا من لجنة عدن.



ولفت البيان إلى أن قوى تحالف العدوان ولجنة عدن تتعمدان تأخير دخول السفن إمعانا في زيادة معاناة المواطنين وتضييق الخناق عليهم خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك ودخول فصل الصيف.



وأكدت الشركة أنها أعدت البرامج التموينية الفاعلة لتوزيع الشحنة وفقاً للاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية وأهم القطاعات الحيوية، كما تم اتخاذ الإجراءات الرقابية لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين والمحافظة على الاستقرار التمويني.

