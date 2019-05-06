الإثنين, 06-مايو-2019 الساعة: 10:24 م - آخر تحديث: 09:33 م (33: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
في‮ ‬ذكرى‮ ‬جريمة‮ ‬دار‮ ‬الرئاسة‮ ‬الإرهابية
بقلم:صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
أبو‮ ‬راس‮ .. ‬شخصية‮ ‬الإجتماع‮ ‬المؤتمري
يحيى نوري
ماذا‮ ‬لو؟‮ ‬
حياة‮ ‬إبراهيم‮
أبوراس‮.. ‬والصادقون‮ ‬معه‮ ‬
‬عبدالملك‮ ‬المروني
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - اعلان جديد من شركة النفط اليمنية

اعلان جديد من شركة النفط اليمنية
الإثنين, 06-مايو-2019
المؤتمرنت -
اعلان جديد من شركة النفط اليمنية
أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم الاثنين عن وصول سفينة تحمل أكثر من 11 ألف طن من الديزل إلى غاطس ميناء الحديدة يوم أمس الأحد.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن السفينة عمير التي تحمل 11 ألفاً و 561 طناً من الديزل وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة بعد احتجازها من قبل تحالف العدوان ومرتزقته لمدة 15 يوماً.

وأشار البيان إلى أن هذه السفينة تعد ثاني سفينة تصل إلى الميناء من السفن التسع التي تم الإعلان عن التصريح بدخولها مؤخرا من لجنة عدن.

ولفت البيان إلى أن قوى تحالف العدوان ولجنة عدن تتعمدان تأخير دخول السفن إمعانا في زيادة معاناة المواطنين وتضييق الخناق عليهم خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك ودخول فصل الصيف.

وأكدت الشركة أنها أعدت البرامج التموينية الفاعلة لتوزيع الشحنة وفقاً للاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية وأهم القطاعات الحيوية، كما تم اتخاذ الإجراءات الرقابية لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين والمحافظة على الاستقرار التمويني.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: "قلق الأسواق" يرفع سعر الذهب
فنون ومنوعات: أصالة تتهم أنغام بـ"الغدر وخربان البيوت"
رياضة: أرسنال يقع في كمين برايتون
عربي ودولي: 41 قتيلاً بحادث حريق طائرة ركاب روسية
أخبار: فروع المؤتمر تهنئ ابو راس بشهر رمضان
أخبار: الأمين العام يهنئ رئيس بحلول رمضان
أخبار: البعث العربي الاشتراكي يشيد بتماسك المؤتمر
أخبار: التربية تعلن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة
أخبار: استهداف مواقع وتجمعات المرتزقة بعدة جبهات
أخبار: بيان هام للمواطنين من شركة النفط اليمنية
أخبار: بوارج العدوان تقصف حجة
أخبار: المبعوث الأممي مارتن غريفيث يصل صنعاء
أخبار: العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة
أخبار: العواضي يبارك انعقاد ومخرجات اللجنة الدائمة
أخبار: اليمن : الاثنين أول أيام شهر رمضان
أخبار: برلمانية المؤتمر تبارك قرارات اللجنة الدائمة
أخبار: فيديو.. فوز اليمني ياسين بلقب(الزمن الجميل)
أخبار: (التصحيح): قرارات دائمة المؤتمر حكيمة
أخبار: هيئة المؤتمر الوزارية تبارك قرارات الدائمة
أخبار: مباركات مؤتمرية بقرارات دائمة المؤتمر
أخبار: اشادات تنظيمية بديمقراطية المؤتمر
اقتصاد: هبوط أسعار الذهب لأدنى مستوياتها
أخبار: يحيى صالح: قرارات الدائمة تؤكد ريادة المؤتمر
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ السودي
أخبار: مؤتمريو إب وذمار يؤيدون قرارات الدائمة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019