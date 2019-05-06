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أخبار
المؤتمر نت - شرف يستعرض مع غريفيث مساعي تنفيذ ستوكهولم

شرف يستعرض مع غريفيث مساعي تنفيذ ستوكهولم
الإثنين, 06-مايو-2019
المؤتمرنت -
شرف يستعرض مع غريفيث مساعي تنفيذ ستوكهولم
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

جرى خلال اللقاء استعراض الجهود والمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم المعني بالحديدة، باعتباره الخطوة الأولى في إجراءات بناء الثقة وبدء العملية السياسية.

وأكد الوزير شرف، أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم، مع عدم إغفال التعامل مع مسألتي دفع مرتبات موظفي الدولة وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية المدنية والتجارية باعتبار المرتبات وفتح المطار مسألتين في غاية الأهمية كونهما إنسانيتين وتعدان أحد أهم إجراءات بناء الثقة لعملية المفاوضات للوصول إلى الحل السياسي السلمي لإنهاء الحرب ورفع الحصار الشامل.

وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة تعامل الأمم المتحدة الفوري مع قضية الخزان العائم " صافر" لتجنيب اليمن ودول المنطقة كارثة بيئية بحرية كبيرة في حال تسرب المخزون النفطي بالخزان.

من جانبه أكد المبعوث الخاص حرص الأمم المتحدة على تحقيق السلام في اليمن.. مشيراً إلى أن كل الأطراف متفهمة لأهمية البدء في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.








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