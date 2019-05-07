المؤتمرنت -

قتلى وجرحى بنيران الجيش اليمني في جبهات الحدود

قُتل وجُرح العشرات من مرتزقة العدو السعودي بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهات ماوراء الحدود.



وأوضح مصدر عسكري أن عملية هجومية استهدفت مواقع يتمركز فيها مرتزقة الجيش السعودي شرق الخوبة، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة.



وأضاف المصدر أن طيران العدوان حاول إسناد مرتزقته لكن دون جدوى، لافتاً إلى اغتنام الجيش واللجان الشعبية لكميات من الأسلحة المتنوعة.



ولفت المصدر إلى إعطاب جرافة عسكرية سعودية بعبوة ناسفة في جبل القلحة.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للجنود السعوديين في موقع المشرق، حقق إصابات مباشرة.



وأكد المصدر مسرع وجرح عدد من المرتزقة بكمين محكم في البقع قبالة نجران.



وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة دمرت طقم عسكري للمرتزقة بعبوة ناسفة في مجازة بعسير، ومصرع من كان على متنه.