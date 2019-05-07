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المؤتمر نت - حث الوزير شرف نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج الأغذية على انتهاج الشفافية والتنسيق المتكامل في إيصال المساعدات الإنسانية اللائقة إلى المستهدفين.

شرف يحث على شفافية إيصال المساعدات لمستحقيها
الثلاثاء, 07-مايو-2019
المؤتمرنت -
شرف يحث على شفافية إيصال المساعدات لمستحقيها
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أمير محمد عبدالله والوفد المرافق له.

تطرق اللقاء إلى أنشطة مكتب البرنامج باليمن في ظل التحديات الإنسانية التي يواجهها المواطنين وانعكاسات الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان وأدواته.

خلال اللقاء حث الوزير شرف نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج الأغذية على انتهاج الشفافية والتنسيق المتكامل في إيصال المساعدات الإنسانية اللائقة إلى المستهدفين.

وأكد استعداد السلطات الوطنية المختصة الكامل التعاون في تحقيق شراكة فاعلة تحقق الهدف الأسمى في خدمة المواطن اليمني والإسهام في تخفيف معاناته.. لافتاً إلى أهمية مباشرة برنامج الأغذية في تقديم المساعدات النقدية للمستفيدين لضمان تحقيق إسهام فاعل في بعض احتياجات المستهدفين داخل البلاد.

من جانبه أكد أمير محمد عبدالله، حرص برنامج الأغذية العالمي العمل الجاد للإسهام في تخفيف معاناة اليمنيين بالتنسيق والتعاون مع السلطات الوطنية المختصة.

كما تطرق اللقاء إلى مخزون الحبوب بمطاحن البحر الأحمر والتي عملت أدوات العدوان على إعاقة وصول طاقم الأمم المتحدة إليها، وما بذلته حكومة الإنقاذ الوطني من جهود لترتيب الوصول للمطاحن والتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وتجري حاليا الخطوات اللازمة للاستفادة من الكمية المخزونة.








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