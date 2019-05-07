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قصف مدفعي يستهدف المرتزقة بلحج

استهدفت مدفعية الجيش اليمني واللجان تجمعات مرتزقة العدو السعودي بمحافظة لحج.



وأوضح مصدر عسكري أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات المرتزقة في جبهة كرش محققاً إصابات مباشرة.















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