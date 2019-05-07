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أخبار
غارتان لطيران العدوان على حرض
الثلاثاء, 07-مايو-2019
المؤتمرنت
-
غارتان لطيران العدوان على حرض
شن طيران العدوان السعودي غارتين على محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية حرض.
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