المؤتمرنت -

الغزاة والمرتزقة يواصلون خرق هدنة الحديدة

استهدف الغزاة والمرتزقة مناطق متفرقة في محافظة الحديدة استمراراً لخرق اتفاق وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان قصفت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة أماكن متفرقة في منطقة 7يوليو وشارع الـ 50 بمدينة الحديدة، وقصفت مزارع المواطنين في الجبلية بمديرية التحيتا بأكثر من 10 قذائف مدفعية.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بـ31 قذيفة و12 صاروخ كاتيوشا مناطق الجبلية والفازة وجنوب مدينة التحيتا.



وأفاد أن المرتزقة قصفوا بأكثر من 19 قذيفة مدفعية على منطقة الشجن شرق مدينة الدريهمي ومشطوا بالعيارات الرشاشة منطقة الكوعي.



وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي شن غارتين على مديرية حرض في محافظة حجة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.