المؤتمرنت -

قصف مركز المشرق السعودي في جيزان

نفذ سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية عملية مشتركة استهدفت مركز المشرق السعودي في جيزان.



وأوضح مصدر عسكري ان عملية لسلاح الجو ووحدة المدفعية استهدفت مركز المشرق بقطاع جيزان.