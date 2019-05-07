المؤتمرنت -

تنبيه هام للمواطنين من المركز الوطني للأرصاد

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية من تدفق السيول والتدني في الرؤية الأفقية خاصة حين غزارة الأمطار.



وتوقع المركز في نشرته الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من البلاد، وظهور السحب الركامية المصحوبة بعواصف الرعد وزخات متفرقة من الأمطار المتوسطة والغزيرة أحيانا وذلك على أجزاء متفرقة من محافظة صعدة شمالا وحتى محافظة تعز جنوباً وتمتد شرقاً إلى محافظة الضالع وكذا المرتفعات الداخلية من محافظة أبين.



ودعا المركز المواطنين خاصة سائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من تدفق السيول إلى الوديان ومن التدني في الرؤية الأفقية خاصة حين غزارة الأمطار.