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أخبار
المؤتمر نت - وصول سفينتين تحملان 32 ألف طن ديزل وبنزين

وصول سفينتين تحملان 32 ألف طن ديزل وبنزين
الثلاثاء, 07-مايو-2019
المؤتمرنت -
وصول سفينتين تحملان 32 ألف طن ديزل وبنزين
قالت شركة النفط اليمنية اليوم الثلاثاء إن سفينتين وصلتا إلى غاطس ميناء الحديدة وعلى متنهما 31 ألفاً و869 طناً من الديزل والبنزين.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن السفينتين وصلتا يوم الإثنين بعد احتجازهما من قبل تحالف العدوان ومرتزقته الأولى لمدة 41 يوماً والأخرى لمدة 18 يوماً.

وذكر البيان أن السفينة "لاكي فريدوم" تحمل علـى متنها 11 ألفاً و395 طناً من الديزل، والسفينة "كارب ديم" التي تحمل 20 ألفاً و474 طناً من البنزين.

وأشار البيان إلى أن عدد السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة ارتفع إلى أربع من إجمالي السفن التسع التي تم الاعلان عنها والتصريح بدخولها مؤخراً من لجنة عدن التي تتعمد تأخير دخول السفن إمعاناً في زيادة معاناة المواطنين وتضييق الخناق عليهم.

وأكدت الشركة أنها أعدت البرامج التموينية الكفؤة والفاعلة لتوزيع الشحنتين وفقاً للاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية وأهم القطاعات الحيوية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار التمويني.








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