المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 4 غارات على صعدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم 4 غارات على مديرية كتاف بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان شن 4غارات على وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف الحدودية.

(سبأ)

