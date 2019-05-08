المؤتمرنت -

ليفربول يسحق برشلونة برباعية نظيفة

حقق ليفربول عودة تاريخية "ريمونتادا" واكتسح ضيفه برشلونة الإنجليزي 4-0، ليكون اول الواصلين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتناوب على رباعية "الريدز" كل من ديفوك أوريغي هدفين في (د.7 و79) وجيورجينيو فاينالدوم كذلك هدفين في (د.53 و56)



وتمكن ليفربول من تدارك هزيمة الذهاب في "كامب نو" بثلاثية نظيفة وقلب الطاولة على برشلونة في "الأنفيلد" ليفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3.



وفيما يلي أهداف اللقاء:



أوريغي يحرز الهدف الرابع بعد متابعة لركنية أرنولد الغادرة بغفلة من دفاع برشلونة في (د.79) محققا العودة الكاملة لليفربول.



فاينالدوم يشعل المباراة بإحرازه الهدف الثالث لليفربول برأسية متقنة في (د.56).



فاينالدوم يسجل الهدف الثاني لليفربول من تسديدة قوية تخترق شباك تير شتيغن في (د.53).



وتمكن أوريغي من التوقيع على الهدف الأول بعد متابعة لتسديدة هندرسون التي ارتدت من حارس برشلونة تير شتغين في (د.7).



