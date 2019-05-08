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أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العلامة عبدالرحمن عبدالله مكرم، عضو مجلس النوب السابق، عضو هيئة الافتاء اليمنية، الذي اختاره الله إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل والعمل المُخلص في خدمة الوطن

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العلامة عبدالرحمن مكرم
الأربعاء, 08-مايو-2019
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العلامة عبدالرحمن مكرم
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العلامة عبدالرحمن عبدالله مكرم، عضو مجلس النوب السابق، عضو هيئة الافتاء اليمنية، الذي اختاره الله إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل والعمل المُخلص في خدمة الوطن.

وأشاد ابوراس في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد مروان عبدالرحمن مكرم، وكافة أسرته بمحافظة الحديدة، بما تحلى به الفقيد من صفات الزهد وخدمة المجتمع والوطن ودوره في تدريس الأجيال وتلقينهم العلوم الفقهية والشرعية القائمة على الوسطية والاعتدال والمعززة لروح التسامح في أوساط المجتمع.

وأشار إلى أن رحيل العلامة عبدالرحمن مكرم سيترك فراغاً كبيراً لا يعوّض، فقد كان رمزاً للنزاهة والإستقامة والإخلاص وحب الناس ورجلاً ناصحاً أميناً لم يبخل بأي رأي أو تقديم أي مشوره، عمل بتفانٍ وصدق مع الله ومع الوطن والناس.. ومع نفسه في نصرة الدين الإسلامي الحنيف بإعلاء كلمته وتجسيد مفاهيمه وتعاليمه وقيمه السمحاء، والفصل في قضايا الناس بالعدل.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون








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