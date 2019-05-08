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المؤتمر نت - بعث الشيخ صادق أمين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ صالح عبدالله فرحان ، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني

رئيس المؤتمر يواسي آل فرحان وآل صوفان
الأربعاء, 08-مايو-2019
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يواسي آل فرحان وآل صوفان
بعث الشيخ صادق أمين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ صالح عبدالله فرحان ، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ/ عادل صالح فرحان، وإخوانه، وكافة آل فرحان، في مديرية المفتاح بمحافظة حجة، عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق التعازي وعميق المواساة، سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.

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كما بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء مماثلة للشيخ عبدالاله صوفان، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية كحلان عفار، وكافة آل صوفان، وذلك باستشهاد نجله محمد عبدالاله صوفان في احدى جبهات الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.

وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق التعازي وعميق المواساة، سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.

" إنا لله وإنا إليه راجعون".








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