المؤتمرنت -

مركز الأرصاد يصدر تنبيه جديد للمواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد تشكل السحب الركامية الممطرة المصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من محافظة صعدة شمالاً إلى محافظة تعز جنوباً خلال الـ24 ساعة القادمة.



وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم إلى استمرار حالة عدم الاستقرار على سلسلة المرتفعات الجبلية.



ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التدني في الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار.



وذكر المركز أن أمطاراً متفرقة متفاوتة الشدة هطلت يوم أمس خارج محطات الرصد الجوية على أجزاء من المرتفعات الجبلية وامتدت إلى أجزاء من الهضاب الداخلية.