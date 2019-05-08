المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يطمئن على صحة يحيى صالح

أجرى الشيخ صادق أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام، اليوم الاربعاء إتصالاً هاتفياً بعضو اللجنة العامة الاستاذ يحيى محمد عبدالله صالح، وذلك للإطمئنان على صحته جراء تعرضه لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى إحدى مشافي العاصمة اللبنانية بيروت.



من جانبه شكر يحيى صالح، الشيخ صادق أمين أبو راس - رئيس المؤتمر على اتصاله وإطمئنانه، سائلاً الله العلي القدير أن يوفقه في قيادة المؤتمر الشعبي العام وأن يحفظ اليمن أرضاً وإنساناً، وان يعم السلام ربوع الوطن.



هذا وقد تلقى الاستاذ يحيى محمد عبدالله صالح عدة اتصالات للاطمئنان على صحته من عدد من القيادات السياسية والحزبية والوزراء والسفراء ومنظمات المجتمع المدني .

