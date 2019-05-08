المؤتمرنت -

توضيح بالارقام من الشركة اليمنية للغاز

قالت الشركة اليمنية للغاز انها وزعت اليوم الاربعاء 185 دينا غاز منزلي لعقال الحارات في الأحياء بأمانة العاصمة صنعاء لتوزيعه على المواطنين، وكذا وزعت 13 دينا للمناطق المتداخلة مع مديريات الأمانة.



وأوضحت الشركة في بيان لها أن عدد قاطرات الغاز المرحلة من صافر 44 قاطرة منها 13 قاطرة لأمانة العاصمة و31 لبقية المحافظات.



وفيما يتعلق بشحنة الغاز المستوردة بينت الشركة أنها مونت مديرية معين بالأمانة بسبعة آلاف أسطوانة بيع مباشر.



وأشارت الشركة إلى أنه مونت 28 طرمبة خاصة بالسيارات بـ 248 ألف و49 لتر وتموين المطاعم بأربعة آلاف و997 أسطوانة توزع مباشرة .