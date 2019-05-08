الخميس, 09-مايو-2019 الساعة: 01:06 ص - آخر تحديث: 01:06 ص (06: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
في‮ ‬ذكرى‮ ‬جريمة‮ ‬دار‮ ‬الرئاسة‮ ‬الإرهابية
بقلم:صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
أبو‮ ‬راس‮ .. ‬شخصية‮ ‬الإجتماع‮ ‬المؤتمري
يحيى نوري
ماذا‮ ‬لو؟‮ ‬
حياة‮ ‬إبراهيم‮
أبوراس‮.. ‬والصادقون‮ ‬معه‮ ‬
‬عبدالملك‮ ‬المروني
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - توضيح بالارقام من الشركة اليمنية للغاز

توضيح بالارقام من الشركة اليمنية للغاز
الأربعاء, 08-مايو-2019
المؤتمرنت -
توضيح بالارقام من الشركة اليمنية للغاز
قالت الشركة اليمنية للغاز انها وزعت اليوم الاربعاء 185 دينا غاز منزلي لعقال الحارات في الأحياء بأمانة العاصمة صنعاء لتوزيعه على المواطنين، وكذا وزعت 13 دينا للمناطق المتداخلة مع مديريات الأمانة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن عدد قاطرات الغاز المرحلة من صافر 44 قاطرة منها 13 قاطرة لأمانة العاصمة و31 لبقية المحافظات.

وفيما يتعلق بشحنة الغاز المستوردة بينت الشركة أنها مونت مديرية معين بالأمانة بسبعة آلاف أسطوانة بيع مباشر.

وأشارت الشركة إلى أنه مونت 28 طرمبة خاصة بالسيارات بـ 248 ألف و49 لتر وتموين المطاعم بأربعة آلاف و997 أسطوانة توزع مباشرة .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: 12 فريق يتنافسون بدوري رمضاني بصنعاء
عربي ودولي: اطلاق نار بمدرسة يقتل ويصيب 8 تلاميذ
علوم وتقنية: الترتيب الأمثل لوجبة إفطار رمضان
فنون ومنوعات: معلم يقدم دروساً مجانية بالشارع
فنون ومنوعات: «مسيرة أفيال» لتحية ملك تايلاند
اقتصاد: الذهب يرتفع إلى أعلى مستوياته
ثقافة: (عالم المال) جديد الصحافة الاقتصادية اليمنية
فنون ومنوعات: 30 يوم فرحة.. أنغام تغني لرمضان
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العلامة مكرم
عربي ودولي: 34 ألف إصابة بالحصبة في أوروبا
أخبار: الحديدة.. إحتراق منزل مواطن بنيران المرتزقة
رياضة: ليفربول يسحق برشلونة برباعية نظيفة
أخبار: 9 غارات لطيران العدوان على صعدة وحجة
عربي ودولي: الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين بالضفة
أخبار: وصول سفينتين تحملان 32 ألف طن مشتقات
عربي ودولي: مقتل 13 في تحطم طائرة بالمكسيك
اقتصاد: ارتفاع اسعار الذهب
أخبار: تنبيه هام للمواطنين من المركز الوطني للأرصاد
أخبار: قصف مركز المشرق السعودي في جيزان
أخبار: تكبيد الجيش السعودي ومرتزقته خسائر فادحة
أخبار: الغزاة والمرتزقة يواصلون خرق هدنة الحديدة
أخبار: هجوم نوعي على المرتزقة في نهم
أخبار: غارتان لطيران العدوان على حرض
أخبار: قصف مدفعي يستهدف المرتزقة بلحج
رياضة: صلاح يغيب عن صفوف ليفربول
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019