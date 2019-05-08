المؤتمرنت -

اغلاق 10 مخابز بالامانة لمخالفتها الأوزان

وجهت وزارة الصناعة والتجارة اليوم الاربعاء بإغلاق 10 مخابز بأمانة العاصمة ضمن الحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك.



وأكد وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية بسام الغرباني لوكالة سبأ ، خلال نزول ميداني ، أن التوجيهات شملت إغلاق مخابز بمديريات الثورة والوحدة والصافية والسبعين لمخالفتها أوزان الرغيف المحددة بـ60 جرام للقرص المسعر بـ20 ريال.



وحذرت الفرق الميدانية بقيت المخابز من إجراءات صارمة منها الإغلاق المباشر في حال ضبط أي مخبز متلاعب بالأوزان خاصة وسبق إعطاء العديد منها فرصة ثانية من بدء انطلاق الحملة منتصف شعبان الماضي.



وشمل النزول الميداني بمشاركة وكيل الوزارة ومعه وكيل أمانة العاصمة علي شريم ومدير مكتب الصناعة بالأمانة خالد الخولاني بقالات ومولات ومراكز بيع لحوم وبيض في المديريات الأربع.



وحررت الفرق الميدانية محاضر ضبط لمخالفات منها: عدم إشهار, والتلاعب بالأسعار والبيع بدون فواتير.



