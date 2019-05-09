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أخبار
المؤتمر نت - استهدفت عمليات عسكرية للجيش واللجان العشبية تجمعات ومواقع مرتزقة الجيش السعودي وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد خلال الــ24 ساعة الماضية.

عمليات عسكرية تستهدف مواقع مرتزقة العدوان
الخميس, 09-مايو-2019
المؤتمرنت -
عمليات عسكرية تستهدف مواقع مرتزقة العدوان
استهدفت عمليات عسكرية للجيش واللجان العشبية تجمعات ومواقع مرتزقة الجيش السعودي وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد خلال الــ24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخي زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في الصوح ومعسكر طيبة الاسم قبالة نجران موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر إلى تدمير جرافة عسكرية وإعطاب طقم في موقع الطلعة بنجران، مؤكداً مصرع وجرح عدد من المرتزقة في كمين لوحدة الهندسة قبالة جبل قيس في جيزان.

وأكد المصدر قنص جنديين سودانيين شمال صحراء ميدي، كما قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين في تفجير استهدف آليتهم في حيران بمحافظة حجة .

وأوضح المصدر أن عدداً من المرتزقة لقوا مصرعهم وجرح آخرون في كمين لوحدة الهندسة بجبهة الظهرة في محافظة الجوف .

وفي محافظة الضالع تم كسر زحف للمرتزقة في الأزارق ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم وفرار من تبقى .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أن عملية هجومية للجيش واللجان استهدفت مواقع المرتزقة في مفرق الوازعية بمحافظة تعز وتكبيدهم خسائر مادية وبشرية .








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