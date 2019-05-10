المؤتمرنت -

تعرف على نهائيات دوري أبطال أوروبا

تأهل فريقا ليفربول وتوتنهام الإنجليزيان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الحالي، والذي سيقام في 1 يونيو المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.



ويشهد نهائي البطولة القارية في الموسم الحالي فريقين من إنجلترا للمرة الثانية في التاريخ، والسابعة التي تشهد مواجهة فريقين من نفس البلد في المباراة النهائية، حيث سبق والتقى فريقان إسبانيان في ثلاث مناسبات، ومرة واحدة فريقان من كل من إنجلترا وألمانيا وإيطاليا.



قائمة النهائيات التي جمعت فريقين من نفس البلد :



1- ريال مدريد 3-0 فالنسيا، في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2000.



2- ميلان 0-0 يوفنتوس (3-2 بركلات الترجيح) في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2003.



3- مانشستر يونايتد 1-1 تشيلسي (6-5 بركلات الترجيح) في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008 (ملعب لوجنيكي في موسكو).



4- بوروسيا دورتموند 1-2 بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013.



5- ريال مدريد 4-1 أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014.



6- ريال مدريد 1-1 أتلتيكو مدريد (5-3 بركلات الترجيح) في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016.