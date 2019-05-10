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المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق ستوكهولم بشأن وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة،

قوى العدوان تواصل خرق اتفاق ستوكهولم
الجمعة, 10-مايو-2019
المؤتمرنت -
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق ستوكهولم
واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق ستوكهولم بشأن وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى إصابة طفلين بجروح خطيرة وتدمير وإحراق عدد من منازل المواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مصدر أمني إن طفلين أصيبا بجروح خطيرة جراء قصف مدفعي للغزاة والمرتزقة على منازل المواطنين في حي الزهور بمديرية الحالي.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا مناطق في شارع صنعاء بـ 6 قذائف هاون، واستهدفت قوى العدوان مطار الحديدة بالرشاسات الثقيلة والمتوسطة.

وقصف المرتزقة بالمدفعية باتجاه حارة الضبياني وفندقي الاتحاد والقمة، واستهدفوا أماكن متفرقة في منطقة 7 يوليو بالرشاشات المتوسطة والمدفعية، كما قصفوا مناطق سكنية مختلفة في شارع الخمسين بأكثر من خمس قذائف هاون وثمان قذائف كمندوز.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بثمانية صواريخ كاتيوشا و10 قذائف مدفعية منطقة الفازة في مديرية التحيتا، وأطلقت 11 قذيفة هاون باتجاه جنوب وشرق التحيتا، كما قصفت بـ 15 قذيفة و10 صواريخ كاتيوشا منطقة الجبلية بالمديرية.

وأكد المصدر أن قوى العدوان قصفت بـ19 قذيفة مدفعية منازل وممتلكات المواطنين في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة ما أدى إلى تدمير واحتراق خمسة منازل في قرية الشجن.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان أطلقت صاروخاً موجهاً باتجاه منطقة تجارية في كيلو16بمديرية الدريهمي ، وتم التصدي لمحاولة تسلل للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان في كيلو16.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن غارة على مديرية كتاف بمحافظة صعدة، وتعرضت قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وفي عسير شن طيران العدوان غارة على مجازة.








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