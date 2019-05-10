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المؤتمر نت - لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون ودُمرت آلياتهم بعمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في عدد من جبهات الدفاع عن الوطن

مصرع وجرح عشرات المرتزقة وتدمير آلياتهم
الجمعة, 10-مايو-2019
المؤتمرنت -
مصرع وجرح عشرات المرتزقة وتدمير آلياتهم
لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون ودُمرت آلياتهم بعمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في عدد من جبهات الدفاع عن الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية بالجيش واللجان أطلقت ثلاثة صواريخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس في جيزان.

وأشار المصدر إلى اعطاب مدرعة للجيش السعودي في موقع المعريضة بسلاح مناسب، وتدمير دبابة سعودية بصاروخ موجه شرق الدود.

وأكد المصدر قنص أربعة جنود مرتزقة شرق الدود في جيزان.

وذكر المصدر أنه تم استهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في نقطة القذاميل قبالة نجران بصاروخ زلزال1، محققاً إصابات مباشرة.

وأفاد المصدر أن عدداً كبيراً من مرتزقة العدو قتلوا وجرحوا وفر من تبقى منهم خلال عملية هجومية مباغتة على مواقعهم في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.








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