المؤتمرنت -

10 ملايين يمني على بُعد خطوة واحدة من المجاعة

أعلنت الأمم المتحدة أن حوالي 10 ملايين شخص في اليمن أصبحوا الآن على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وأنها تبذل قصارى جهدها مع الشركاء لمساعدتهم.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق"، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.



وقال المسؤول الأممي، "تشير التقديرات أن حوالي 10 ملايين شخص في اليمن، صاروا على بعد خطوة واحدة من المجاعة".



وأردف قائلا "نجح برنامج الغذاء العالمي، خلال مارس/آذار الماضي، في الوصول إلى 10.6 مليون شخص وتقديم المساعدات الغذائية الطارئة لهم، وفي الأشهر المقبلة يهدف البرنامج إلى توسيع عملياته لتصل إلى 12 مليون شخص شهريًا".



واستدرك قائلا "تهدف خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019، إلى مساعدة أكثر من 20 مليون يمني بالغذاء والماء والرعاية الصحية وأنواع أخرى من المساعدات".



وأوضح أن هذه الخطة "تتطلب 4.2 مليار دولار، وبلغ حاليا إجمالي تمويلها نحو 14 بالمئة فقط".



ودعا "حق"، جميع المانحين إلى تمويل خطة 2019 بالكامل، في أسرع وقت ممكن.