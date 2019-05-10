المؤتمرنت -

رفض اللعب بالبطولة بسبب"الجراد"

اضطر أحد لاعبي الوسط باحدى الفرق الاربع المشاركة في افتتاح بطولة الملتقي الرمضاني الثالث لنادي وحدة صنعاء للانسحاب من اللعب في مباراة افتتاح البطولة بسبب الجراد التي اكتظت بها سماء وارضية ملعب نادي الوحدة مساء الخميس الرابع من رمضان نتيجة اضاءة الملعب العالية التي جذبت اسراب الجراد من اماكن مختلفة.



وارجع زملاء اللاعب سبب انسحابه من المبارة لاصابته بفوبيا من الجراد رغم أن اللاعب يمتاز بالخشونة والقوة البدنية العالية.



وشهد تدشين البطولة التي انشغل فيها الجمهور بجمع كميات كبيرة من الجراد لقاءين قويين الاول بين ازال وشعب صنعاء انتهى بفوز ازال على شعب صنعاء 2/3 واللقاء الثاني بين وحدة صنعاء ونادي اليرموك قدم خلالها لاعبو نادي الوحدة اداء متميزا وقويا مكنهم من الفوز بنتيجة 1/2.



كما انطلقت ايضا الاربعاء الماضي بالنادي الأهلي بصنعاء منافسات الدوري الرمضاني في نسخته الـ36 لكرة القدم، بتنظيم من النادي وبمشاركة 12 فريق يمثلون الأندية والمؤسسات والشركات.



واستهل حينها فريق الامتياز مشاركته الأولى في البطولة بفوز صعب على منافسه العروبة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب النادي الأهلي ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى.



ولحساب ذات المجموعة حقق فريق شركة الصيفي فوزا متأخرا على شباب معزب بهدفين لهدف، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

