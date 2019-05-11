المؤتمرنت -

خسائر كبيرة بصفوف المرتزقة في جبهات الحدود

قُتل وجُرح عدد كبير من مرتزقة العدو السعودي بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في قطاعات نجران وجيزان وعسير.



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خلال تصدي الجيش اليمني واللجان لزحف لهم على مربع الحماد من مسارين.



واضاف المصدر أن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل تمكنوا من كسر زحف للمرتزقة قبالة السديس بنجران، ومصرع وجرح عدد من المرتزقة.



ولفت المصدر إلى تدمير مدرعة تابعة للمرتزقة شرق جبل الدخان بجيران، بصاروخ موجه، ومقتل من كان على متنها.



وأوضح المصدر أن وحدات من رجال الجيش اليمني واللجان نفذت عملية إغارة على مواقع المرتزقة قبالة منفذ علب بعسير، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة في منفذ علب بعسير، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى قنص اثنين من المرتزقة قبالة منفذ علب، وتدمير دبابة تابعة للمرتزقة بصاروخ موجه قبالة أبواب الحديد.



