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أخبار
المؤتمر نت - كسر زحوفات واغارة على مواقع العدوان

كسر زحوفات واغارة على مواقع العدوان السعودي
السبت, 11-مايو-2019
المؤتمرنت -
كسر زحوفات واغارة على مواقع العدوان السعودي
كسر الجيش واللجان الشعبية زحوفات لمرتزقة الجيش السعودي في مختلف الجبهات ونفذوا عمليات إغارة على مواقعهم ،فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات العدو ومرتزقته ما أدى الى مصرع وإصابة العشرات في صفوفهم وتدمير آلياتهم.

وأشار مصدر عسكري إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خلال انكسار زحف لهم على مربع الحماد بقطاع نجران ، لافتاً الى أن الزحف كان من مسارين ومسنوداً بغطاء من الطيران الحربي والأباتشي دون تحقيق أي تقدم .

كما تم كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس ومصرع وجرح عدد منهم دون تحقيق أي تقدم.

وأوضح المصدر أن عملية اغارة استهدفت مواقع المرتزقة في أبواب الحديد بعسير و أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم تدمير دبابة بصاروخ موجه بالمنطقة ذاتها .

وفي عسير أيضاً نفذت وحدة الهندسة كميناً لمجموعة من المرتزقة قبالة منفذ علب ما اسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم ،فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة قبالة المنفذ وسقوط قتلى و جرحى في صفوفهم.

وفي قطاع جيزان تم تدمير مدرعة لمرتزقة الجيش السعودي في جبل الخزان شرق الدخان بصاروخ موجه .

وأكد المصدر انكسار زحف واسع لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية شرق جبل النار بمحافظة حجة استمر أربع ساعات وتم تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد .

ونوه المصدر الى أن عملية عكسية نفذها الجيش واللجان الشعبية بعد التصدي للزحف وأسفرت عن السيطرة على عدد من المواقع شرق جبل النار وتكبيد المرتزقة العشرات من القتلى و الجرحى في صفوهم .

وأفاد المصدر ان عددا من المرتزقة لقوا مصرعهم و أصيب آخرون بكمين محكم لوحدة الهندسة في جبهة الظهر بمحافظة الجوف .








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