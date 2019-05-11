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أخبار
المؤتمر نت - دعا وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز إلى تعليق مبيعات الأسلحة الى النظام السعودي لاستخدامها في العدوان العسكري المتواصل على اليمن منذ اربع سنوات.

بلجيكيا تطالب بتعليق مبيعات الأسلحة الى النظام السعودي
السبت, 11-مايو-2019
المؤتمرنت -
بلجيكيا تطالب بتعليق مبيعات الأسلحة الى النظام السعودي
دعا وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز إلى تعليق مبيعات الأسلحة الى النظام السعودي لاستخدامها في العدوان العسكري المتواصل على اليمن منذ اربع سنوات.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان الوزير البلجيكي طلب من المناطق الأساسية الثلاث في بلجيكا (فلاندر ووالونيا وبروكسل) باتخاذ قرار بوقف منح منتجي الأسلحة والمعدات العسكرية إجازات تصدير.

وقال رينديرز والذي يتولى حقيبة الدفاع أيضاً في الحكومة الفيدرالية، إنه يجب على فيلي بورسوس، رئيس السلطة التنفيذية في والونيا، وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب الحرب على اليمن .. موضحاً أن "العقود تنص على إمكانية ذلك".

وتتركز ثلاثة أرباع قطاع صناعة الأسلحة البلجيكية، في والونيا، وفيها يتم إنتاج الرشاشات الثقيلة والبنادق الهجومية من طراز (إف ان هرستال)، فيما يعتبر النظام السعودي من أكبر زبائن شركات الأسلحة في تلك المنطقة.

وكانت مصادر في قطاع الموانئ الفرنسي، قد صرح لوكالة الصحافة الفرنسية امس الجمعة، بأن سفينة الشحن السعودية (بحري ينبع) التي كان مقرراً أن ترسو في مرفأ هافر لتحميل شحنة أسلحة فرنسية مثيرة للجدل، لن تتوقف في هذا المرفأ الفرنسي.

من جانبها، اكدت فيلي بورسوس أن منطقة والونيا "لم تعد تمنح أي إجازة (تصدير) إلى السعودية" منذ مقتل الصحفي السعودية جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول في أكتوبر 2018م.








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