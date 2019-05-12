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المؤتمر نت - بدأت بمحافظة الحديدة امس عملية إعادة الانتشار من الموانئ الثلاثة الصليف ورأس عيسى والحديدة، من الطرف الوطني بإشراف ثلاث فرق أممية تنفيذا لاتفاق ستوكهولم.

الحديدة .. بدء تنفيذ إعادة الانتشار من الطرف الوطني
الأحد, 12-مايو-2019
المؤتمرنت -
الحديدة .. بدء تنفيذ إعادة الانتشار من الطرف الوطني
بدأت بمحافظة الحديدة امس عملية إعادة الانتشار من الموانئ الثلاثة الصليف ورأس عيسى والحديدة، من الطرف الوطني بإشراف ثلاث فرق أممية تنفيذا لاتفاق ستوكهولم.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر بدء عملية إعادة الانتشار أحادية الجانب، القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ووكيلا المحافظة على أحمد قشر وعبد الجبار أحمد محمد وفرق الارتباط بالوفد الوطني.

وفي بيان لها ذكرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتـفاق الحديدة، أن البعثة ستراقب عملية إعادة الانتشار الأحادي والإبلاغ عنها. وستبدأ تلك العملية في الحادي عشر من مايو/أيار حتى الرابع عشر من الشهر نفسه.

وأضافت البعثة أن إعادة الانتشار الأحادي يجب أن تسمح بإنشاء دور رائد للأمم المتحدة في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر لإدارة الموانئ وتعزيز مراقبة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وفقا للاتفاق.

وأكدت البعثة أن التطبيق الكامل لاتفاق الحديدة يظل أساسيا لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فعال إلى اليمن حيث ما زال الملايين بحاجة إلى المساعدات المنقذة للحياة.

وشددت على ضرورة أن تواصل الأطراف اليمنية العمل بشكل طارئ لتحقيق الهدف، وجميع الالتزامات التي تضمنها اتـفاق ستوكهولم لعام 2018.

وأكدت الأمم المتحدة أنها ستواصل دعم الأطراف في هذا الشأن، لتواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب اليمني وتعيد السلام والاستقرار إلى اليمن.








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