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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ مثنى الوقزه

بعث الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ مثنى الوقزه عضو محلي محافظة الضالع عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجلي الفقيد احمد واسامه الوقزه، والى جميع آل الوقزه ، عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام بأسمه وبأسم قيادات وهيئات واعضاء وأنصار المؤتمر عن خالص صادق التعازي وعميق المواساة _ سائلا _ الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته ..وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان،



"إنا لله وانا اليه راجعون"

