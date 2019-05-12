المؤتمرنت -

استشهاد وإصابة 20 مواطناً بنيران العدوان ومرتزقته

استشهد أربعة مواطنين وأصيب أكثر من 17 آخرين بنيران الغزاة والمرتزقة وغارات طيران العدوان بمحافظات الحديدة والضالع وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني استشهاد طفل وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر قصف مدفعي وصاروخي لمرتزقة العدوان على شارع زايد، كما أصيب مواطن إصابة خطيرة جراء استهداف المرتزقة بالرشاشات الأحياء السكنية في شارع الشهداء بمديرية الحالي.



وأوضح المصدر أن قوى العدوان قصفت بالسلاح الثقيل والمتوسط باتجاه عدد من المناطق في مدينة الحديدة، بالتزامن مع تحليق مكثف ومستمر للطيران التجسسي في سماء المدينة .



وذكر المصدر أن قوى العدوان أطلقت 38 قذيفة هاون على منازل وممتلكات المواطنين في الخباتية والشجن بمديرية الدريهمي ما أدى إلى أضرار في المنازل والممتلكات، كما قصفت بأربعة صواريخ كاتيوشا و10 قذائف مدفعية مزارع وممتلكات المواطنين في الجبلية بمديرية التحيتا مع تمشيط مكثف بالعيارات الخفيفة والمتوسطة.



وقال المصدر إن ثلاثة مواطنين (رجل وامرأتين) استشهدوا وأصيب أكثر من 13 جريحاً معظمهم أطفال في غارة على منازل المواطنين في منطقة شليل بمديرية قعطبة في محافظة الضالع.



وأشار المصدر إلى تدمير منزل مواطن جراء قصف للمرتزقة بمدينة قعطبة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أضاف المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مزرعة أحد المواطنين في منطقة الحرجه بمديرية عبس محافظة حجة ما أدى إلى جرح مواطنين اثنين وتدمير سيارة مالك المزرعة.



وشن طيران العدوان غارة على مجازة في عسير.

