المؤتمرنت -

أبو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري أحمد عيسى

بعث الشيخ صادق بن امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري الحاج / أحمد عيسى ناصر عيسى، عضو اللجنة الدائمة، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والتنظيمي ، والذي يعد من الرعيل الأول المؤسس للتنظيم الوطني الرائد المؤتمر الشعبي العام وعضو مؤتمره العام في أكثر من دوره انتخابية.



واشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته في خدمة الفقراء والمحتاجين، وخدمة المجتمع، ومتابعة انجاز المشاريع التنموية،



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد /فهد أحمد عيسى ناصر عيسى، عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار، عضو اللجنة الدائمة، واخوانه، وكافة آل عيسى، بمديرية عنس، محافظة ذمار، عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام بأسمه وبأسم قيادات وهيئات واعضاء وأنصار المؤتمر عن خالص صادق التعازي وعميق المواساة _ سائلا _ الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته ..وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان،

"إنا لله وانا اليه راجعون"

