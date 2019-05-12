المؤتمرنت -

مركز الأرصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين

قال المركز الوطني للأرصاد اليوم إن عدداً من محافظات الجمهورية ستتأثر بكتلة غبار قادمة من وسط شبه الجزيرة العربية، متوقعاً هطول أمطار رعدية على محافظات أخرى خلال الـ24 ساعة القادمة.



وأشار المركز في نشرته الجوية إلى تأثر أجزاء من صحاري محافظات الجوف، مأرب، حضرموت وأجزاء من محافظة صعدة بكتلة غبار مصدرها وسط شبه الجزيرة العربية ، مع احتمال امتداد تأثيرها لتشمل أجزاء من المحافظات الجبلية الشمالية الغربية.



وتوقع المركز هطول أمطار رعدية على محافظات حجة، المحويت، إب، ذمار والمرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية.



ونبه المركز المواطنين في المناطق التى تتأثر بموجة الغبار خاصة الذين يعانون من أمراض الصدر بأخذ الاحتياطات اللازمة من آثار الموجه وانعدام الرؤية الأفقية في لطرق الصحراوية.



كما حذر سائقي المركبات في المناطق التى يتوقع هطول الأمطار فيها من تدفق السيول في الشعاب والوديان والانزلاقات الصخرية وتدني الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار.

