الأحد, 12-مايو-2019 الساعة: 11:13 م - آخر تحديث: 11:13 م (13: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
في‮ ‬ذكرى‮ ‬جريمة‮ ‬دار‮ ‬الرئاسة‮ ‬الإرهابية
بقلم:صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
أبو‮ ‬راس‮ .. ‬شخصية‮ ‬الإجتماع‮ ‬المؤتمري
يحيى نوري
ماذا‮ ‬لو؟‮ ‬
حياة‮ ‬إبراهيم‮
أبوراس‮.. ‬والصادقون‮ ‬معه‮ ‬
‬عبدالملك‮ ‬المروني
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - وقال رئيس المؤتمر في برقية العزاء إن الشيخ بن معيلي من ابرز الشخصيات الوطنية المعروفة ليس في محافظة مأرب فحسب وانما على مستوى الجمهورية وله دور بارز في الدفاع عن الجمهورية وله مواقف ثابتة من مجمل القضايا

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ بن معيلي
الأحد, 12-مايو-2019
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ بن معيلي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / محسن بن علي بن حسن بن معيلي، عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام، والذي وافاه الأجل إثر مرض عضال الم به، وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .

واشار ابو راس إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته الوطنية والمجتمعية والقبلية، ومواقفه النضالية المشهودة والمنحازة إلى الصف الوطني والمصلحة الوطنية العليا،واهداف ومبادئ الجمهورية والوحدة والسيادة الوطنية .

وقال رئيس المؤتمر في برقية العزاء إن الشيخ بن معيلي من ابرز الشخصيات الوطنية المعروفة ليس في محافظة مأرب فحسب وانما على مستوى الجمهورية وله دور بارز في الدفاع عن الجمهورية وله مواقف ثابتة من مجمل القضايا الوطنية إضافة لدوره الاجتماعي البارز في محافظة مارب والوطن عموما.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ حسين بن علي بن حسن بن معيلي واخوانه، والشيخ عبدالهادي بن محسن بن معيلي واخوانه، وكافة آل بن معيلي ، بمحافظة مارب، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام بأسمه وبأسم قيادات وهيئات واعضاء وأنصار المؤتمر عن خالص صادق التعازي وعميق المواساة _ سائلا _ الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته ..وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان،

"إنا لله وانا اليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: طائرات حربية لايقاظ المسلمين على السحور
عربي ودولي: مقتل وإصابة 22 مسلحا بأفغانستان
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ الوقزه
أخبار: مصرع وإصابة 20 مرتزقاً بعملية بالجوف
أخبار: شهداء وجرحى بغارات العدوان على الضالع
أخبار: بدء تنفيذ إعادة الانتشار من الطرف الوطني
علوم وتقنية: تحذير من غسل الدجاج قبل طهيه
محافظات: مناقشة الاستعدادات لامتحانات الشهادة العامة
أخبار: بلجيكيا تطالب بتعليق مبيعات الأسلحة للسعودية
فنون ومنوعات: تنظيم أكبر مائدة إفطار بالعالم
عربي ودولي: زلزال يضرب السليمانية شمال العراق
عربي ودولي: "الحاكم" بجنوب إفريقيا يفوز بـ"التشريعية"
أخبار: كسر زحوفات واغارة على مواقع العدوان
أخبار: قوى العدوان تواصل خرق اتفاق استوكهولم
أخبار: شهداء وجرحى بغارات للعدوان على الضالع
أخبار: تكبيد مرتزقة العدوان خسائر بعمليات بالجوف
أخبار: خسائر كبيرة بصفوف المرتزقة بجبهات الحدود
رياضة: قرار صادم ضد نيمار من الاتحاد الفرنسي
رياضة: الفرعون صلاح يتسلم جائزة جديدة
فنون ومنوعات: مصر تفقد جزءا من قوتها "الناعمة"
أخبار: مقتل وجرح مرتزقة بكمين محكم في الجوف
اقتصاد: استقرار الذهب بفعل تزايد التوترات التجارية
عربي ودولي: البحرية الليبية تنقذ 213 مهاجرا
فنون ومنوعات: رفض اللعب بالبطولة بسبب "الجراد"
علوم وتقنية: تغريم فيسبوك 271 ألف دولار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019