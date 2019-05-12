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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ بن معيلي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / محسن بن علي بن حسن بن معيلي، عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام، والذي وافاه الأجل إثر مرض عضال الم به، وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .



واشار ابو راس إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته الوطنية والمجتمعية والقبلية، ومواقفه النضالية المشهودة والمنحازة إلى الصف الوطني والمصلحة الوطنية العليا،واهداف ومبادئ الجمهورية والوحدة والسيادة الوطنية .



وقال رئيس المؤتمر في برقية العزاء إن الشيخ بن معيلي من ابرز الشخصيات الوطنية المعروفة ليس في محافظة مأرب فحسب وانما على مستوى الجمهورية وله دور بارز في الدفاع عن الجمهورية وله مواقف ثابتة من مجمل القضايا الوطنية إضافة لدوره الاجتماعي البارز في محافظة مارب والوطن عموما.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ حسين بن علي بن حسن بن معيلي واخوانه، والشيخ عبدالهادي بن محسن بن معيلي واخوانه، وكافة آل بن معيلي ، بمحافظة مارب، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام بأسمه وبأسم قيادات وهيئات واعضاء وأنصار المؤتمر عن خالص صادق التعازي وعميق المواساة _ سائلا _ الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته ..وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان،



"إنا لله وانا اليه راجعون"

