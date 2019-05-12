المؤتمرنت -

العواضي يواسي آل بن معيلي هاتفياً

اجرى الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ ياسر العواضي، اتصالا هاتفيا بالشيخ ذياب بن محسن بن علي بن معيلي ، والشيخ حسين بن علي بن معيلي ، قدم خلاله التعازي والمواساة بوفاة الشيخ /محسن بن علي معيلي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .



واشار الامين العام المساعد إلى عدد من مناقب الفقيد وسجاياه ، وقال إن الفقيد الشيخ محسن بن على بن معيلي ، " هامة وطنية و قيل من اقيال اليمن"، وان رحيله في هذه الظروف خسارة كبيرة على الوطن ،



وفي الاتصال الهاتفي عبر الامين العام المساعد، الشيخ ياسر العواضي، عن صادق التعازي وعميق المواساة _ سائلا _ الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته ..وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان،



"إنا لله وانا اليه راجعون".

