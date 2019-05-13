المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يواسي آل طاهر

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة للشيخ العقيد صادق محمد حسين طاهر، وكافة آل طاهر، بقرية السواد مديرية سنحان، محافظة صنعاء، بوفاة الشاب محمد على طاهر،



وفي برقية العزاء عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام بأسمه وبأسم قيادات وهيئات واعضاء وأنصار المؤتمر عن خالص صادق التعازي وعميق المواساة _ سائلا _ الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته ..وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان،



" إنا لله وإنا اليه راجعون"

