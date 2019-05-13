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أخبار
المؤتمر نت - كسر زحف للمرتزقة وتدمير 3 آليات بجيزان

كسر زحف للمرتزقة وتدمير 3 آليات بجيزان
الإثنين, 13-مايو-2019
المؤتمرنت -
كسر زحف للمرتزقة وتدمير 3 آليات بجيزان
كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم الاثنين زحفًا واسعًا لمرتزقة الجيش السعودي في جيزان، فيما دمروا ثلاث آليات بذات الجبهة.

وأفاد مصدر عسكري بأن أبطال الجيش واللجان تمكنوا بعون الله من كسر زحف واسع للمرتزقة مسنودا بغطاء جوي وقصف مدفعي مكثف باتجاه مواقعهم شرق جبل جحفان، مؤكدا مقتل وجرح العديد من المرتزقة أثناء الزحف الفاشل الذي استمر 5 ساعات.

وأضاف المصدر أن وحدة الهندسة تمكنت من تدمير 3 آليات لمرتزقة العدوان بكمين محكم غرب جبل النار قبالة جيزان ما أدى إلى مقتل وجرح من عليها.

وكان ابطال الجيش واللجان قد تمكنوا في وقت سابق اليوم من كسر زحف للمرتزقة قبالة الام بي سي بمساندة الطيران الحربي والتجسسي ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من المرتزقة.








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