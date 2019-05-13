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أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ بن معيلي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، الاستاذ غازي احمد على محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / محسن بن علي بن حسن بن معيلي، عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .



ولفت الأمين العام إلى عدد من مناقب الفقيد الراحل وسجاياه ومواقفه الوطنية المتميزة، وأدواره النضالية في الدفاع عن الثورة والجمهورية ، مشيرا إلى أن اليمن خسرت برحيله واحدا من ابرز حكمائها ورجالها المخلصين.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ عبدالهادي بن محسن بن معيلي ، والشيخ ذياب بن محسن بن معيلي، واخوانهم، وكافة آل بن معيلي ، بمحافظة مارب، عبّر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام، بأسمه وبأسم قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص صادق التعازي وعميق المواساة سائلا الله - عز وجل- ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته ..وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان،

"إنا لله وانا اليه راجعون".

