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المؤتمر نت - بعث الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة الى ابناء الفقيد المناضل الشيخ العميد علي بن علي الملاحي وإلى جميع آل الملاحي والذي وافته المنية

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العميد علي الملاحي
الثلاثاء, 14-مايو-2019
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العميد علي الملاحي
بعث الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة الى ابناء الفقيد المناضل الشيخ العميد علي بن علي الملاحي وإلى جميع آل الملاحي والذي وافته المنية عن عمر يناهز ال73 عاما

واثنت برقية العزاء على مناقب ومآثر الفقيد رحمه الله وادواره الوطنية والبطولية في الدفاع عن الثورة اليمنية ومواقفه المبدئية المنتصرة لإرادة شعبنا في بلوغ أهداف ثورته وبناء دولته المدنية الحديثة،

واكد رئيس المؤتمر انه برحيل المناضل الشيخ الملاحي خسر وطننا واحدا من نجوم الحرية والثورة والعمل الوطني المخلص، وأن مناقب ومآثر الفقيد ستظل دروسا يفاد منها للاجيال في العمل الوطني والبطولي المجسد لإرادة الشعب والوطن.

معبرا في الوقت ذاته بإسمه وبإسم مختلف الفعاليات المؤتمرية وانصار المؤتمر عن الحزن والأسى لهذا المصاب الجلل سائلا الله - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان..
"إنا لله وإنا إليه راجعون".








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