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المؤتمر نت - اختتمت بمحافظة الحديدة امس المرحلة الأولى من إعادة الإنتشار والتموضع في موانئ الحديدة. وأشاد رئيس فريق لجنة التنسيق الأممية مايكل لوليسغارد بتفاعل الفريق الوطني في اللجنة المشتركة

اختتام المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بموانئ الحديدة
الثلاثاء, 14-مايو-2019
المؤتمرنت -
اختتام المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بموانئ الحديدة
اختتمت بمحافظة الحديدة امس المرحلة الأولى من إعادة الإنتشار والتموضع في موانئ الحديدة.
وأشاد رئيس فريق لجنة التنسيق الأممية مايكل لوليسغارد بتفاعل الفريق الوطني في اللجنة المشتركة لتسهيل مهام إكمال مرحلة إعادة الانتشار.

فيما أوضح نائب رئيس فريق التنسيق الأممي بالحديدة يانز فرناندز أن المرحلة الأولى تمت بدون أي صعوبات في التحقق والإشراف على إعادة الانتشار والتموضع في موانئ الحديدة الثلاثة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار رئيس فريق مراقبي الأمم المتحدة في ميناء الصليف ساني اليسون إلى أن عملية إعادة الانتشار تمت دون أي عراقيل .. لافتا إلى أن الفريق الوطني قدم كل التسهيلات.








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