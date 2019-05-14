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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل فريد بن حبتور

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة إلى رئيس حكومة الانقاذ الوطني، عضو اللجنة العامة، الدكتور/ عبدالعزيز بن حبتور ، والى الاخ محسن فريد صالح بن حبتور، وإخوانه، وكافة آل حبتور، بوفاة المناضل فريد صالح بن حبتور، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.



واشار رئيس المؤتمر إلى مناقب الفقيد وسجاياه كشخصية وطنية واجتماعية لها اسهاماتها البارزة في مختلف المجالات .



وفي برقية العزاء عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام بأسمه وبأسم قيادات وهيئات واعضاء وأنصار المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة سائلا الله - عز وجل- ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته ..وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان،



" إنا لله وإنا اليه راجعون"

