المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 17 غارة على حجة



شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة حجة.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن 17 غارة على مديرية عبس.

(سبأ)

