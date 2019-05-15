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أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة المناضل فريد حبتور

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ/ غازي احمد على محسن برقية عزاء ومواساة إلى رئيس حكومة الانقاذ الوطني، عضو اللجنة العامة، الدكتور/ عبدالعزيز بن حبتور ، والى الاخ محسن فريد صالح بن حبتور، وإخوانه، وكافة آل حبتور، بوفاة المناضل فريد صالح بن حبتور، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.



وعبّر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام بأسمه وبأسم قيادات وكوادر واعضاء وأنصار المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة سائلا الله - عز وجل- ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته ..وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان،



" إنا لله وإنا اليه راجعون"

