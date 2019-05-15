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أخبار
المؤتمر نت - صرعى من جنود العدو السعودي بعمليات عسكرية

صرعى من جنود العدو السعودي بعمليات عسكرية
الثلاثاء, 14-مايو-2019
المؤتمرنت -
صرعى من جنود العدو السعودي بعمليات عسكرية
لقي العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون بعمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعاتهم ومواقعهم في مختلف الجبهات وأسفرت أيضاً عن تدمير آلياتهم خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن عملية مشتركة لسلاح الجو المسير ووحدة المدفعية استهدفت تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته قبالة السديس بقطاع نجران.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليتين هجوميتين على تباب ومواقع المرتزقة قبالة السديس أسفرتا عن مصرع وإصابة عدد منهم، لآفتاً إلى أن العمليتين الهجوميتين سبقهما استهداف مدفعي ما ضاعف عدد القتلى في صفوف المرتزقة.

كما استهدفت عملية هجومية مواقع مرتزقة الجيش السعودي في الطلعة انتهت بالسيطرة على موقعيين وقتل وجرح عدد منهم واغتنام أسلحة متنوعة.

وفي القطاع ذاته أنفجر طقم محمل بالمرتزقة قبالة السديس ومصرع من على متنه، فيما تم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في مجمع عاكفة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة قبالة جبل قيس بنجران محققاً اصابات مباشره في صفوفهم، وتم تدمير ثلاث آليات للمرتزقة بكمين محكم لوحدة الهندسة غرب جبل النار قبالة جيزان ومقتل وجرح من كانوا عليهن.

وفي حيزان كذلك تم كسر زحف واسع للمرتزقة مسنوداً بغطاء جوي وقصف مدفعي مكثف باتجاه مواقع الجيش واللجان شرق جبل جحفان وأسفر عن مقتل وجرح العديد منهم دون تحقيق أي تقدم.

كما انكسر زحف للمرتزقة قبالة الام بي سي بمساندة الطيران الحربي والاستطلاعي ونتج عنه سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم دون تحقيق اي تقدم.

وفي عسير تم إعطاب طقم ومقتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي باستهداف مدفعي على مواقعهم وتجمعاتهم في الربوعة.

وأفاد المصدر أن عملية إغارة للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع للمرتزقة في معسكر السلان بالمصلوب في محافظة الجوف، وتم استهداف تجمعاتهم وتعزيزاتهم بالمدفعية خلال العملية التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وحسب المصدر استهدفت القوة المدفعية تجمعات للمرتزقة في مفرق الوازعية بمحافظة تعز، وتم قصف تجمعات للمرتزقة في حيران بمحافظة حجة بعدد من قذائف المدفعية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.








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