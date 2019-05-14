الخميس, 16-مايو-2019 الساعة: 03:34 م - آخر تحديث: 12:00 ص (00: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
في‮ ‬ذكرى‮ ‬جريمة‮ ‬دار‮ ‬الرئاسة‮ ‬الإرهابية
بقلم:صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
أبو‮ ‬راس‮ .. ‬شخصية‮ ‬الإجتماع‮ ‬المؤتمري
يحيى نوري
ماذا‮ ‬لو؟‮ ‬
حياة‮ ‬إبراهيم‮
أبوراس‮.. ‬والصادقون‮ ‬معه‮ ‬
‬عبدالملك‮ ‬المروني
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - 7 طائرات يمنية تستهدف منشآت حيوية للعدوان

7 طائرات يمنية تستهدف منشآت حيوية للعدوان
الثلاثاء, 14-مايو-2019
المؤتمرنت -
7 طائرات يمنية تستهدف منشآت حيوية للعدوان
أكدت القوات المسلحة اليمنية نجاحَ سلاحُ الجوِّ اليمني في تنفيذِ عمليةٍ هجوميةٍ كبرى "عمليةِ التاسعِ من رمضان" وذلك باستهداف منشآتٍ حيويةً في عمقِ العدوِّ السعودي.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها أن العمليةُ العسكريةُ التي تعد الأكبرُ منذ بَدءِ العدوانِ في عمقِ العدوِّ السعودي استهدفت منشآتٍ حيويةً تابعةً للعدوِّ السعوديِ بمحافظتي الدوادمي وعفيفْ بمنطقةِ الرياض.

وأكد البيان انه وبعد أن تمادى العُدوانُ في حصارهِ على شعبِنا الحرِ العزيز الأبي.. نجحَ سلاحُ الجوِّ المسيرِ وبفضلٍ من اللهِ تعالى في تنفيذِ عمليةٍ هجوميةٍ كبرى "عمليةِ التاسعِ من رمضان" وهي العمليةُ العسكريةُ الأكبرُ منذ بَدءِ العدوانِ في عمقِ العدوِّ السعودي.. واستهدفت منشآتٍ حيويةً تابعةً للعدوِّ السعوديِ في محافظتي الدوادمي وعفيفْ بمنطقةِ الرياض.

واشار الى ان العملية الهجومية نُفذتِ بسبعِ طائراتٍ مسيرةٍ تابعةٍ لسلاحِ الجو واستهدفت محطتي الضخِ البتروليةَ في خطِ الأنبوب الرئيس للنفطِ 8-7 الذي يربط بين رأسِ ألتنورهْ وينُبع والذي يضخُ ثلاثةَ ملايين برميلَ نفطٍ يومياً .

وتابع البيان ان العملية العسكرية الناجحة التي نُفذت بعد رصد دقيق وتعاونٍ من الشرفاء من أبناء تلك المناطق ادت إلى التوقف الكامل لضخ النفطِ عبر خط الأُنبوب وأثرت بشكل مباشر على اقتصاد العدو.

واكدت القيادةُ العامةُ للقوات المسلحة جاهزيتها بمختلف صنوفِها وتشكيلاتها القتالية لتنفيذ عملياتٍ نوعيةٍ أخرى في حال إستمرار العدوانِ بإرتكاب الجرائم وانتهاك السيادة الوطنية.











أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: نادي ايطالي لكرة القدم معروض للبيع
اقتصاد: القضاء على أزمة المواد البترولية المفتعلة
أخبار: تحذير جديد من المركز الوطني للارصاد
أخبار: العواضي يعزي الفقيه بوفاة والده
أخبار: العدوان يقصف حطام الطائرة التجسسية
أخبار: تحليق مكثّف لطيران العدوان بسماء صنعاء
ثقافة: اطلاق الشبكة اليمنية للصحافة الاستقصائية (يمان)
أخبار: النفط تؤكد على استقرار الوضع التمويني
أخبار: عمليات للجيش واللجان بجبهة ماوراء الحدود
أخبار: إسقاط طائرة تجسسية للعدوان جنوب صنعاء
رياضة: مانشستر مهدد بالاستبعاد من أبطال أوروبا
أخبار: صرعى من جنود العدو السعودي بعمليات
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة المناضل فريد حبتور
أخبار: طيران العدوان يشن 17 غارة على حجة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل بن حبتور
أخبار: ارتفاع ضحايا مجزرة العدوان بصعدة لـ6 شهداء
أخبار: اختتام المرحلة1 من إعادة الانتشار بالحديدة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العميد علي الملاحي
عربي ودولي: اصابات وحملة اعتقالات بالضفة
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ بن معيلي
أخبار: كسر زحف للمرتزقة وتدمير 3 آليات بجيزان
أخبار: استشهاد 4 مواطنين بغارة للعدوان على صعدة
رياضة: الوحدة يسحق آزال برباعية بيضاء
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي آل طاهر
أخبار: العواضي يواسي آل بن معيلي هاتفياً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019