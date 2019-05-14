المؤتمرنت -

7 طائرات يمنية تستهدف منشآت حيوية للعدوان

أكدت القوات المسلحة اليمنية نجاحَ سلاحُ الجوِّ اليمني في تنفيذِ عمليةٍ هجوميةٍ كبرى "عمليةِ التاسعِ من رمضان" وذلك باستهداف منشآتٍ حيويةً في عمقِ العدوِّ السعودي.



وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها أن العمليةُ العسكريةُ التي تعد الأكبرُ منذ بَدءِ العدوانِ في عمقِ العدوِّ السعودي استهدفت منشآتٍ حيويةً تابعةً للعدوِّ السعوديِ بمحافظتي الدوادمي وعفيفْ بمنطقةِ الرياض.



وأكد البيان انه وبعد أن تمادى العُدوانُ في حصارهِ على شعبِنا الحرِ العزيز الأبي.. نجحَ سلاحُ الجوِّ المسيرِ وبفضلٍ من اللهِ تعالى في تنفيذِ عمليةٍ هجوميةٍ كبرى "عمليةِ التاسعِ من رمضان" وهي العمليةُ العسكريةُ الأكبرُ منذ بَدءِ العدوانِ في عمقِ العدوِّ السعودي.. واستهدفت منشآتٍ حيويةً تابعةً للعدوِّ السعوديِ في محافظتي الدوادمي وعفيفْ بمنطقةِ الرياض.



واشار الى ان العملية الهجومية نُفذتِ بسبعِ طائراتٍ مسيرةٍ تابعةٍ لسلاحِ الجو واستهدفت محطتي الضخِ البتروليةَ في خطِ الأنبوب الرئيس للنفطِ 8-7 الذي يربط بين رأسِ ألتنورهْ وينُبع والذي يضخُ ثلاثةَ ملايين برميلَ نفطٍ يومياً .



وتابع البيان ان العملية العسكرية الناجحة التي نُفذت بعد رصد دقيق وتعاونٍ من الشرفاء من أبناء تلك المناطق ادت إلى التوقف الكامل لضخ النفطِ عبر خط الأُنبوب وأثرت بشكل مباشر على اقتصاد العدو.



واكدت القيادةُ العامةُ للقوات المسلحة جاهزيتها بمختلف صنوفِها وتشكيلاتها القتالية لتنفيذ عملياتٍ نوعيةٍ أخرى في حال إستمرار العدوانِ بإرتكاب الجرائم وانتهاك السيادة الوطنية.







