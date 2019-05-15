المؤتمرنت -

عمليات نوعية للجيش واللجان بجبهة ماوراء الحدود

قتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي اليوم ودمرت عربة مدرعة بعمليات متفرقة لوحدات الجيش واللجان الشعبية بقطاع جيزان.



وأوضح مصدر عسكري أن وحدات الجيش واللجان الشعبية كسرت زحف لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس تكبد المرتزقة خلاله خسائر في الأرواح والعتاد.



وأشار المصدر إلى أن وحدة الدروع دمرت عربة مدرعة نوع " بي تي آر" بصاروخ موجه في موقع الحجلة السعودي.



وفي سياق متصل نفذت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي بنجران .



وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على مواقع المرتزقة قبالة السديس وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

